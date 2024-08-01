Dolar ve Euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 01 Ağustos 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 33.1588 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 33.1544 liradan, satış fiyatı ise 33.1634 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.22'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 35.9909 TL'den yapan euro şu anda 35.9767 TL alış ve 36.0052 TL satış fiyatına sahip.