Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 31 Ağustos 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 26.6903 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.6866 liradan, satış fiyatı ise 26.6940 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.1954, TL'den yapan euro şu anda 29.1833 TL alış ve 29.2076 TL satış fiyatına sahip.