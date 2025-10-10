Dolar endeksi 99,3'ün üzerinde tutundu ve hafta boyunca yaklaşık yüzde 2 artış kaydederek, yen ve Euro'daki keskin zayıflığın da desteğiyle bir yıl içindeki en güçlü haftalık yükselişe ulaştı.

Mali güvercin Sanae Takaichi'nin Japonya'daki liderlik yarışını kazanmasının ardından, daha yüksek harcama ve gevşek para politikası beklentilerini pekiştirerek, yen bu hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 4 değer kaybetmesi bekleniyor.

Ayrıca, Fransa'daki siyasi kargaşa nedeniyle Euro, dolar karşısında yaklaşık yüzde 1,5 düştü.

Piyasalar bu ay çeyrek puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 95 olarak öngörürken, Aralık ayında bir hamle olasılığı yüzde 90'dan yüzde 80'e düştü.

Dolar Ne Kadar?

Güne 41.7640 liradan başlayan dolar, gün içinde en düşük 41.7593 lira, en yüksek de 41.8450 lira seviyesini gördü. Bu aralar 41.8180 liradan alıcı buluyor.