Son dönemde giderek daha tehlikeli hale gelen yapay zeka, dolandırıcıların en çok tercih ettiği yöntemlerden biri haline geldi. Türkiye'nin en zengin iş insanı Murat Ülker'i taklit eden sahte yatırım tavsiyesi videoları, internet ve sosyal medya platformlarında yayılmaya başladı.

Dolandırıcılar, yapay zeka kullanarak Murat Ülker'in adını ve yüzünü taklit eden videolar hazırladı. Bu videolarda, Ülker'in yatırım tavsiyelerinde bulunduğu ve yüksek kazançlar vaat ettiği iddia edildi. Ancak, bu videoların tamamen sahte olduğu ve Murat Ülker'in böyle bir yatırım tavsiyesinde bulunmadığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA SAHTE YATIRIM TAVSİYELERİNE DİKKAT

Dolandırıcılar, sosyal medya platformlarında yaydıkları bu sahte videolarla insanları hedef alıyor. Bu nedenle, vatandaşların bu tür sahte yatırım tavsiyelerine itibar etmemesi ve şüpheli durumlarda yetkililere bildirmesi önemle tavsiye ediliyor.

ABD HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Vatandaşların bu tür sahte yatırım tavsiyelerine itibar etmemesi ve şüpheli durumlarda yetkililere bildirmesi tavsiye ediliyor.

ABD Hazine Bakanlığı, "Finansal Hizmetler Sektöründe Yapay Zekaya Özel Siber Güvenlik Risklerinin Yönetilmesi" başlıklı raporunda yapay zekanın dolandırıcıların finansal firmalara daha karmaşık saldırılar gerçekleştirmesini kolaylaştırdığını belirtti.