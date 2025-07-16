Son dönemde artan dijital dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Güvenlik uzmanlarının yaptığı detaylı incelemeler, dolandırıcıların ATM’lere yerleştirdiği gizli düzeneklerle vatandaşların kart ve şifre bilgilerini saniyeler içinde ele geçirebildiğini ortaya koydu.

ATM’lerin alt kısmına yerleştirilen özel bir bölmeye gizlenen bu düzenekler, dışarıdan fark edilmeden çalışıyor. Sistem, kart ve PIN bilgilerini kullanıcı farkında olmadan kopyalıyor.

Sahte Panellerle Bilgiler Kopyalanıyor

Dolandırıcılar en çok, ATM’nin kart giriş yuvası ve tuş takımı üzerinde oynama yaparak sahte paneller yerleştiriyor. Bu panellerin içine yerleştirilen gizli kamera ve kart kopyalama cihazı sayesinde, kullanıcıların hem kart bilgileri hem de şifreleri eş zamanlı olarak kaydediliyor.

Uzmanlara göre bu tür sistemler, özellikle geceleri ve gözetimsiz alanlarda bulunan ATM’lere kuruluyor. Dışarıdan bakıldığında fark edilmesi oldukça zor olan bu tuzaklar, vatandaşları ciddi maddi kayıplara uğratabiliyor.

Bu Detaylara Dikkat Edin

Yetkililer, ATM kullanımı sırasında vatandaşların bazı detaylara dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. İşte yapılan uyarılar:

Kart yuvasında gevşeklik veya çıkıntı fark edilirse ATM kullanılmamalı.

Tuş takımında anormal bir sertlik ya da yükseklik hissedilirse PIN kodu girilmemeli.

ATM’nin alt veya yan kısımlarında yabancı parçalar varsa durum bankaya ya da polise bildirilmeli.

Kamera ile izlenen, banka şubesi önündeki ATM’ler tercih edilmeli.

Dolandırıcılar Yöntemlerini Geliştiriyor

Geçmişte ATM’lerin üzerine yerleştirilen kameralarla yapılan dolandırıcılık girişimleri, yerini daha gelişmiş dijital yöntemlere bıraktı. Artık cihazların içine yerleştirilen sahte sistemler, görünmeden çalışabiliyor. Uzmanlar, teknolojinin kötüye kullanımına karşı vatandaşların bilinçli ve dikkatli davranması gerektiğini belirtiyor.