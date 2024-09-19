Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen operasyon sonucunda dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Operasyon, Şefaatli ilçesi genelinde titizlikle yürütülen bir takip sürecinin ardından gerçekleştirildi. Dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş olan Ç.T. isimli şahıs, güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sonucu saklandığı yerde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ç.T., adli işlemlerinin ardından Şefaatli Adliyesi’ne sevk edildi.

Mahkeme tarafından yargılanan Ç.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, halkın güvenliğini sağlamak ve adaletten kaçan suçluların yakalanması adına operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Halkın huzur ve güvenliği için yürütülen bu operasyonların, suç oranlarının azaltılması ve adaletten kaçanların yakalanması noktasında önemli katkılar sağladığı ifade edildi.