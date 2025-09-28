Düzenleme yürürlüğe girdiği takdirde belgelerin doğruluğu anında kontrol edilebilecek, sahte senet mağduriyetlerinin önüne geçilmesi öngörülüyor.

Ekim ayında Meclis gündemine gelmesi planlanan 11. Yargı Paketi kapsamında senet ve bonolara karekod uygulanması yer alıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, karekod sayesinde senetlerin gerçekliği anında doğrulanabilecek.

Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, uygulamanın dolandırıcılık vakalarının önlenmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı: “Bugüne kadar birçok vatandaşımız sahte bono düzenlenmesi veya üzerinde oynama yapılması sebebiyle ciddi mağduriyetler yaşadı. Karekod sayesinde belgenin gerçekliği anında kontrol edilebilecek ve böylece sahtecilik girişimlerinin büyük ölçüde önüne geçilecek.”

Kırık, uygulamanın yargı süreçlerine de olumlu etkisi olacağını belirterek, mahkemelerde belge sahteciliği tartışmalarının azalacağını söyledi. “Mahkemelerde ‘Bu belge sahte mi, üzerinde oynama var mı?’ tartışmaları yerine, karekod üzerinden doğrudan doğrulama yapılabilecek. Hem vatandaş hem yargı sistemi gereksiz zaman kaybından kurtulmuş olacak. Kısacası hem güven hem de pratiklik sağlayacak” dedi.

Yeni düzenleme ile senetlerin filigranlı olarak üretilmesi ve resmî kayıt altına alınması planlanıyor. Kırtasiyeden alınarak elle doldurulan senetlerin geçerliliğinin sona ermesi öngörülürken, senetlerin e-Devlet üzerinden güvenli şekilde üretim ve kayıt sürecinin Merkez Bankası ya da belirlenecek başka bir resmî kurum tarafından yürütülmesi hedefleniyor. Ayrıca senetlerin, çeklerde olduğu gibi kontrollü şekilde dağıtılacağı, karekodlu senetlerle işlem detaylarının da öğrenilebileceği bildirildi.

Kırık, uygulamanın başlangıç aşamasında teknik bilgiye hâkim olmayan kişilerde soru işaretleri oluşabileceğini belirterek, devletin bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarıyla geçiş sürecinin kolaylaştırılabileceğini kaydetti. Uzun vadede karekodlu senet sisteminin “dolandırıcılara karşı en etkili kalkanlardan biri” hâline geleceğini ifade etti.