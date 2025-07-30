Son dönemde birçok banka, temassız işlemler için ATM’den QR kodla para çekme hizmetini kullanıma sundu.

Kullanıcılar artık banka kartına ihtiyaç duymadan, sadece mobil uygulamaları üzerinden oluşturdukları QR kodla ATM’den para çekebiliyor.

Son Dönemde Risk Taşıyor

Bu yöntem, pratikliği ve hızı sayesinde hızla yaygınlaşsa da son günlerde dolandırıcıların dikkatini çekmiş durumda. Özellikle bazı ATM’lerde yer alan “ATM bozuk, QR ile çekin” yazıları kullanıcılar için büyük risk taşıyor.

QR kodla para çekme işlemi, fiziksel kart kullanımını ortadan kaldırarak klasik kart kopyalama (skimming) yöntemlerine karşı güvenlik avantajı sağlıyor.

Ayrıca şifre girilmeden işlem yapılabildiği için ekran başında izlenme gibi riskler de ortadan kalkıyor. Ancak bu sistemin artan popülaritesi, dolandırıcıların yeni tuzaklar kurmasına da zemin hazırlıyor.

Dolandırıcıların Yeni Adresi

Dolandırıcılar, bazı ATM’lere sahte QR kod etiketleri yapıştırarak kullanıcıları bankaya ait olmayan sahte internet sitelerine yönlendiriyor. Bu sahte siteler, banka uygulaması gibi görünerek kullanıcıdan giriş bilgilerini alıyor ve hesaba erişim sağlıyor. Özellikle ATM’lerde görülen “ATM arızalı, QR kodla para çekin” gibi yazılar sosyal mühendislik örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, bu tür yönlendirmelere karşı kullanıcıların son derece dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. QR kodla işlem yapmak isteyen kişilerin mutlaka kendi bankalarının mobil uygulaması üzerinden işlem başlatması, QR kodu doğrudan ATM ekranından taraması ve ATM ekranında çıkan bilgileri dikkatlice kontrol etmesi öneriliyor.

QR kodla ATM’den para çekme sistemi, doğru kullanıldığında oldukça güvenli ve hızlı bir yöntem sunuyor.

Yazı İle Karşılaşıldığında Ne Yapılmalı?

Ancak sahte yönlendirmeler, yapıştırılmış QR kodlar ve güvenilmeyen ATM’ler bu sistemi riskli hale getirebiliyor. Uzmanlar, “ATM bozuk, QR ile çekin” gibi yazılarla karşılaşıldığında o ATM’den uzak durulması gerektiğini, bir banka şubesi varsa görevlilere bilgi verilmesini ve aksi durumda müşteri hizmetleriyle iletişime geçilmesini öneriyor.

Teknolojinin sunduğu kolaylıkları güvenle kullanabilmek için dikkatli olmak ve sadece resmi kaynakları tercih etmek, olası maddi kayıpların önüne geçmenin en etkili yolu.