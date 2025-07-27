Valilik, dolandırıcılık amacıyla hazırlanan bu mesajların vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmek için tasarlandığını belirterek, kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Yatırım varlıklarınız dondurulmuştur, aktivasyon için tıklayın” şeklindeki mesajların özellikle bankacılık ve yatırım işlemleri yapan vatandaşları hedef aldığına dikkat çekildi. Söz konusu mesajlarda, devlet kurumlarının isimleri ve logoları kullanılarak vatandaşlarda resmiyet algısı oluşturulmaya çalışıldığı, bu yolla kullanıcıların güveninin suistimal edildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu tür mesajlarda yer alan bağlantıların genellikle sahte internet sitelerine yönlendirdiği, bu sitelerde ise kullanıcıların T.C. kimlik numarası, banka hesap bilgileri, e-Devlet şifreleri gibi kritik verilerinin talep edildiği vurgulandı. Bu verilerin kötü niyetli kişilerce yasa dışı işlemlerde kullanılabileceği, dolayısıyla vatandaşların ciddi mağduriyetler yaşayabileceği belirtildi.

Yozgat Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde vatandaşlarımızın telefonlarına ve e-posta adreslerine, ‘Yatırım varlıklarınız dondurulmuştur, aktivasyon için tıklayın’ gibi ifadeler içeren ve resmî kurumların adı kullanılarak gönderilen mesajlar dolandırıcılık amacı taşımaktadır. Bu tür mesajlara kesinlikle itibar edilmemeli, içeriklerindeki bağlantılara tıklanmamalı ve yönlendirilen sahte internet sitelerinde hiçbir kişisel ya da finansal bilgi paylaşılmamalıdır. Çevrim içi işlemlerinizi yalnızca ilgili kurumların resmî internet siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirin.”

Valilik yetkilileri, dijital mecralarda yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin her geçen gün çeşitlendiğine dikkat çekerek, vatandaşların özellikle bilinmeyen numara ve adreslerden gelen mesajlara karşı temkinli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca bu tür mesajlarla karşılaşılması durumunda, herhangi bir işlem yapılmadan önce ilgili kamu kurumlarına ya da kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi istendi.

Uzmanlar, dolandırıcıların toplumsal güveni zedelemek ve bireyleri maddi kayba uğratmak için son teknoloji yöntemler kullandığını belirtiyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde artan çevrim içi işlem hacmi nedeniyle dijital güvenliğin daha da önem kazandığına işaret eden yetkililer, vatandaşların bilinçli ve dikkatli davranmasının büyük önem taşıdığını ifade ediyor.

Öte yandan, benzer içerikli dolandırıcılık girişimleri daha önce farklı illerde de görülmüş ve Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere birçok resmî kurum, vatandaşlara yönelik uyarı açıklamaları yayımlamıştı.

Yozgat Valiliği, vatandaşların mağdur olmaması için bilgi güvenliği konusunda hassas davranmalarını ve şüpheli durumlarda en yakın kolluk birimine başvurmalarını tavsiye etti.