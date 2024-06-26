Sosyal medya ve mesaj yoluyla yapılan dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulunan Valilik, çeşitli kuruluşlar ya da tanınmış kişiler taklit edilerek iletilen asılsız mesajlara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Yapılan uyarıda sosyal medya ve mesaj yoluyla paylaşılan şüpheli bağlantılara tıklanmaması ve sahte siteler üzerinden kişisel/finansal bilgilerin paylaşılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Valilik tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: “‘Ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır’ içeriğiyle gönderilen oltalama amaçlı mesajlara dikkat. Çeşitli kuruluşlar ya da tanınmış kişiler taklit edilerek iletilen bu tür asılsız mesajlara itibar etmeyin. Sosyal medya ve mesaj yoluyla paylaşılan şüpheli bağlantılara tıklamayın. Sahte siteler üzerinden kişisel/finansal bilgilerinizi paylaşmayın, herhangi bir ödeme yapmayın. HGS işlemlerinizi çevrim içi olarak gerçekleştirmek için e-Devlet kapısını veya mobil bankacılık uygulamalarını kullanın.”