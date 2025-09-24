Evde yemek yaparken hepimizin farkında olmadan yaptığı küçük bir hata, hem sağlığımızı hem de bütçemizi tehdit ediyor.

Yemeğiniz İsraf Olmasın

Sıcak yemek doğrudan buzdolabına konulduğunda, dolabın iç sıcaklığı aniden yükseliyor.

Bu da içerideki tüm yiyeceklerin bozulma süresini hızlandırıyor.

Üstelik buzdolabı, eski ısısına dönmek için daha fazla enerji harcıyor.

Yani hem yiyecek israfı hem de yüksek elektrik faturası kaçınılmaz hale geliyor.

Sağlığınızdan Olmayın

Sıcak yemeğin oluşturduğu buhar, dolap içinde nem birikmesine neden oluyor.

Nemli ortam ise bakteriler ve küfler için ideal bir üreme alanı. Uzmanlar, “Bozulmasın diye sıcak yemeği dolaba koymak aslında tam tersi bir etki yaratıyor” uyarısında bulundu.

Doğru Yöntem

Yemeği buzdolabına koymadan önce oda sıcaklığında bekletin.

Geniş bir kaba alarak daha hızlı soğumasını sağlayın.

İki saatten fazla bekletmemeye dikkat edin.

Soğuyan yemeği kapaklı kaplarda muhafaza edin.