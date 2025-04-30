Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Duman, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Duman, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28'inci maddesi kapsamında "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

İddialara göre, Duman uzun süredir sahiplendiği köpekleri evine aldıktan sonra bir daha görülmemeleri üzerine hayvanseverlerin dikkatini çekti. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Duman’ın evinde yapılan aramalarda çok sayıda evcil hayvanın öldürüldüğüne dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Av. Tuğba Gürsoy, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Hayvanlar eve girdikten sonra, evden çıkışlarda yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra çok ağır poşetlerle, kartonlarla evden dışarı çıktığı; kapı kollarını ve diğer yerleri de temizlik malzemeleriyle temizleyerek delilleri karartmaya çalıştığını da video kayıtlarından, polis tutanaklarından gördük” dedi.

Doktor Muhammet Mustafa Duman’ın çalıştığı kuruma ve kişisel geçmişine dair resmi kaynaklarda henüz detaylı bilgi yer almıyor.