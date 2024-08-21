Ailesi ve Kadir Ezildi ile Olan İlişkisi

Kadir Ezildi, "Temizlik Benim İşim" ve "En Hamarat Benim" yarışmalarıyla tanınan bir sunucudur. Kadir Ezildi, yıllar önce babası Mehmet Ezildi'nin kendisini, annesini ve kardeşini terk ettiğini iddia etmiş ve bu nedenle babasına yönelik eleştirilerde bulunmuştur. Ancak yıllarca bu eleştiriler karşısında sessiz kalan Mehmet Ezildi, son zamanlarda sessizliğini bozarak hakkındaki iddialara yanıt vermiştir.

Mehmet Ezildi'nin Açıklamaları ve Tepkileri

Mehmet Ezildi, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan eleştirilere ve hakaretlere karşı sert bir tepki gösterdi. Uzun süre sessiz kalmasının sebebinin, oğlu Kadir Ezildi'ye zarar vermemek olduğunu belirten Mehmet Ezildi, sosyal medya hesabını herkese açarak kendisine hakaret edenler hakkında yasal işlem başlattığını açıkladı. Ezildi, "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin sebebi, oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir" diyerek kendisini savundu.

Mesleki Başarıları

Plastik cerrah Mehmet Ezildi, mesleğindeki başarılarıyla tanınan bir isimdir. Şişli'deki kliniğinde birçok estetik operasyon gerçekleştiren Ezildi, kariyerinde elde ettiği başarılarla adından söz ettirmiştir.

Mehmet Ezildi'nin yıllar sonra yeniden kamuoyu önüne çıkışı ve yaptığı açıklamalar, hem sosyal medyada hem de basında geniş yankı uyandırmıştır.