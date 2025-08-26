Konya'nın Meram ilçesindeki bir hastanede skandal bir olay gerçekleşti. İddiaya göre, hastanede görevli bir doktor muayeneye gelen bir genç kızı muayene etmedi.

"Teşhircileri muayene etmiyorum" diyen doktor, hasta seçme hakkının olduğunu savundu. Genç kız, "Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?" diye sorarken, doktor ise, "Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?" yanıtını verdi.

Genç Kız Gözyaşlarını Tutamadı

Genç kız aldığı yanıt karşısında gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.