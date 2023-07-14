Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, Göz Hastalıkları bölümünde birçok başarılı ameliyatın yanı sıra şaşılık ameliyatı da başarı ile yapılıyor. Şu anda beş operatör doktor servislerde hasta kabulüne devam ettiğini söyledi.

Doğuştan gözünde şaşılık bulunan 42 yaşındaki Mehmet Doğan isimli hasta ameliyat sonrasında kontrol için geldiği Yozgat şehir hastanesinde Op. Dr. Mehmet İçöz’e teşekkür ederek duygularını şöyle ifade etti; “Doğuştan beri yaşadığım bu rahatsızlığı tedavi ettirebilmek için birçok doktora gittim ama çözüm bulamadım. Bana uygulanan ameliyatın özel hastanelerde yapıldığını biliyordum. Çevremdeki bazı arkadaşlarımdan şaşılık ameliyatının Yozgat Şehir Hastanesinde de yapıldığını duyunca hemen randevu alarak muayene oldum. 42 yaşımda beni sağlığıma kavuşturan Dr. Mehmet İçöz’e çok teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları hekimi Op. Dr. Mehmet İçöz, uygulanan tedaviyi şöyle anlattı; “Şaşılık, her yaşta görülebilen, gözlerin paralel olmama durumunu ifade eder. 42 yaşındaki hastamızın da doğuştan sol gözünde dışa kayması mevcuttu. Ameliyat önerdiğimde önce haklı olarak kararsız ve endişeliydi. Fakat hastanemizin hastaları bilgilendirmesi sayesinde bu hastanede ameliyat olabileceğini gördü ve ameliyat olmak isteğiyle tekrar başvurdu. Şaşılık ameliyatı kadar muayenesi de çok önemlidir. Hastamızı detaylı muayene ederek ameliyat kararı aldık. Ameliyat sonrası kontrollerinde göz kayması tamamen düzeldi. Hastamız da bizler de çok mutluyuz. Yaklaşık 1 yıldan beri 15 hastamızın şaşılık ameliyatını gerçekleştirdim. Bu ameliyat için Ankara, Kocaeli gibi büyük şehirlerden bile hastalarımız gelmekte. Bizler de hastalarımız için en iyiyi hedefleyip, gülen yüzler ve gözlerle hastalarımızın sonuçlarını paylaşıyoruz.” dedi. Haber Merkezi