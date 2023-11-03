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“Doğuş Çay İsrail malı mı? Doğuş Çay Türk malı mı? Doğuş Çay hangi ülkenin?” sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte bu konuda detaylar:

Vatandaşlarımızın merak ettiği bu önemli soruları yanıtlamak için Doğuş Çay hakkında bilgi sunuyoruz. Doğuş Çay, 1985 yılında Karakan Ailesi tarafından kuruldu ve kökenleri Türkiye'ye dayanmaktadır. İlk yatırımını çay sektöründe gerçekleştiren Doğuş, Türk malı bir marka olarak kabul edilir.

Doğuş'un iş dünyasındaki başlangıcı çayla olmuş olsa da, zaman içinde şeker ve konserve ürünlerine de yatırım yaparak ürün yelpazesini genişletti. 1994 yılında şeker üretimine başlayan firma, 2008 yılı itibariyle domates salçası üretimine de başlamıştır. Ayrıca, cips sektörüne yönelik ürünler de üretmekte olup, Patos, Cipso, ve Çerezos gibi markaları bünyesinde barındırıyor. 2015 yılında Chips Master markasını da portföyüne dahil etmiştir.

2016 yılında piyasaya sürülen Doğuş Soğuk Çay da Türk kökenli bir ürün olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca, 2018 yılında Türkiye'nin en yüksek kotaya sahip şeker fabrikalarından biri olan Afyon Şeker Fabrikası'nı bünyesine katarak ülke ekonomisine katkı sağlamıştır.

Sonuç olarak, Doğuş Çay Türk malı bir marka olup, Türkiye kökenli bir şirket tarafından kurulmuş ve yönetilmektedir. İsrail malı değildir.