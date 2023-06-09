2022 yılında elde edilen verilere göre, Yozgat ilinde toplam doğurganlık hızı 1,59 çocuk olarak belirlenirken, Şanlıurfa ilinde bu rakam 3,59 çocuk olarak kaydedildi. Şanlıurfa'yı, 2,94 çocuk ile Şırnak ve 2,62 çocuk ile Mardin takip etti.

Öte yandan, toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu iller ise Kütahya ve Zonguldak olarak belirlendi. Her iki ilde de doğurganlık hızı 1,18 çocuk olarak hesaplandı. Kütahya ve Zonguldak'ı sırasıyla 1,21 çocuk ile Karabük ve 1,26 çocuk ile Bartın izledi.

Türkiye genelinde ise toplam doğurganlık hızı 2021 yılında binde 1,71 olarak tespit edildi ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında 6. sırada yer aldı. Bu veri, Türkiye'nin nüfus artış hızının diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdi.

Ayrıca, yaş gruplarına göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 107 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, kadınların doğurganlık sürecini daha ileri yaşlara taşıdığını ortaya çıkardı.

Verilere göre, Türkiye'nin doğurganlık hızının illere ve yaş gruplarına göre değişiklik gösterdiği görülmekte. Haber Merkezi