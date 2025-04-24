Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Doğal Olan Normal Doğum” kampanyası kapsamında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları aralıksız sürüyor.

Anne ve bebek sağlığını önceleyen kampanya çerçevesinde, vatandaşlara normal doğumun önemi, avantajları ve doğum öncesi bilinçli hazırlığın gerekliliği anlatılıyor.

İl genelinde sağlık tesislerinde düzenlenen eğitimler, seminerler ve birebir bilgilendirme faaliyetleriyle ailelerin bilinç düzeyi artırılmaya çalışılıyor.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kampanyanın anne adaylarını doğru bilgilendirmeyi, doğum sürecine yönelik korku ve endişeleri azaltmayı amaçladığını vurgularken, doğal doğumun hem anne hem de bebek açısından sağlıklı bir tercih olduğuna dikkat çekti.

Çalışmaların yıl boyunca devam edeceği, halkın kampanyaya gösterdiği ilgiden memnuniyet duyulduğu belirtildi.