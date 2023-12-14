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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Girişimcilik ve İş Demografisi verilerini paylaştı. Buna göre, girişimlerin 2021 yılındaki doğum oranı yüzde 16 ve bu girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 5,6 iken, 2022 yılında doğum oranı yüzde 16,1'e yükselirken, istihdam payı ise yüzde 5,5'e düştü.

Doğan girişimler incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek payı yüzde 35,5 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 14,9 ile ulaştırma ve depolama ve yüzde 12,1 ile imalat sektörleri takip etti.

İLLERE GÖRE 2022 DOĞAN GİRİŞİMLERDEN EN YÜKSEK PAYI YÜZDE 26,8 İLE İSTANBUL ALDI

İstanbul'u sırasıyla yüzde 7,4 ile Ankara ve yüzde 6,2 ile İzmir takip etti.

GİRİŞİMLERİN 2020 YILINDA ÖLÜM ORANI YÜZDE 9,6 OLDU

Girişimlerin 2019 yılındaki ölüm oranı yüzde 12,1 iken 2020 yılında yüzde 9,6'ya düştü. Ölen girişimlerin istihdamdaki payı ise 2019 yılında yüzde 4,3 iken 2020 yılında yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Ölen girişimler incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek payı yüzde 33,9 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 12,5 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile yüzde 11,8 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti.

İLLERE GÖRE 2020 YILINDA ÖLEN GİRİŞİMLERDEN EN YÜKSEK PAYI YÜZDE 27,3 İLE İSTANBUL ALDI

İstanbul'u sırasıyla yüzde 7,5 ile Ankara ve yüzde 6,6 ile İzmir takip etti.

GİRİŞİMLERDEN 2021 YILINDA DOĞANLARIN YÜZDE 75,3'Ü 2022 YILINDA HAYATTA KALDI

Girişimlerin 2020 yılında bir yıllık hayatta kalma oranı yüzde 84,1, iki yıllık hayatta kalma oranı yüzde 68,2 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAMA GÖRE HIZLI BÜYÜYEN GİRİŞİMLER ORANI 2022 YILINDA YÜZDE 13,8 OLDU

Aynı yıl için ceylan girişimler oranı ise yüzde 2,4 oldu. Ciroya göre hızlı büyüyen girişimler oranı 2022 yılında yüzde 20,7, ceylan girişimler oranı ise yüzde 2,9 oldu.

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2022 yılında yüzde 31,8'i imalat, yüzde 20,3'u toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 14,0'ı ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2022 yılında yüzde 32,3'ü imalat, yüzde 27,6'sı toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 8,0'ı ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

İstihdama göre ceylan girişimlerin 2022 yılında yüzde 27,5'i imalat, yüzde 14,4'ü inşaat ve yüzde 13,0'ı ise toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterdi.

Ciroya göre ceylan girişimlerin 2022 yılında yüzde 26,9'u imalat, yüzde 15,7'si toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 11,1'i inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

İMALAT SANAYİNDE 2022 YILINDA DOĞAN GİRİŞİMLERİN YÜZDE 59,7'Sİ DÜŞÜK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ÜRETTİ

İmalat sanayinde 2022 yılında doğan girişimlerin yüzde 27,5'i orta düşük, yüzde 11,8'i orta yüksek, yüzde 0,9'u ise yüksek teknoloji düzeyine sahip ürünleri üreten girişimler oldu.

KURULUŞ YILI 2016 VE SONRASI OLAN GİRİŞİMLERİN 2022 YILINDAKİ CİRO PAYI YÜZDE 22,2 OLDU

En yüksek ikinci ciro payına ise yüzde 16,1 ile 2011-2015 yılları arasında kurulan girişimler sahip oldu.

KURULUŞ YILI 2016 VE SONRASI OLAN GİRİŞİMLERİN 2022 YILINDAKİ İSTİHDAM PAYI YÜZDE 31,5 OLDU

Girişimlerden 2011-2015 yılları arasında kurulanlar ise yüzde 16,5'lik istihdam payına sahip oldu.

KURULUŞ YILI 2016 VE SONRASI OLAN GİRİŞİMLERİN 2022 YILINDAKİ İHRACAT PAYI YÜZDE 16,8 OLDU

Girişimlerden 1990 ve öncesindeki yıllarda kurulanlar ise yüzde 17,8'lik ihracat payı ile en yüksek orana sahip oldu.

KURULUŞ YILI 2016 VE SONRASI OLAN GİRİŞİMLERİN 2022 YILINDAKİ İTHALAT PAYI YÜZDE 11,0 OLDU

Girişimlerden 1990 ve öncesinde kurulanlar ise yüzde 34,7'lik ithalat payı ile en yüksek orana sahip oldu.