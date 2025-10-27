Kadın çalışanların doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 12 haftaya çıkarılırken, özel sektördeki babalar için tanınan izin 5 günden 10 güne uzatılacak.

Yeni uygulamayla birlikte kadın çalışanlara toplamda 20 haftalık ücretli doğum izni, özel sektördeki babalara ise 10 günlük babalık izni verilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin, hem çalışma hayatında cinsiyet eşitliğini desteklemesi hem de aile içi rollerin paylaşımında denge sağlaması bekleniyor.

“Aile Yapısı ve Ekonomik Sürdürülebilirlik Etkilenecek”

Milliyet yazarı Cem Kılıç, doğum izinlerinde yapılması planlanan düzenlemenin yalnızca bir çalışma hayatı reformu değil, aynı zamanda aile ve toplum yapısını dönüştürecek bir adım olduğunu belirtti.

Kılıç, köşe yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’de doğum izinlerinde yapılması planlanan değişiklik, sadece bir çalışma hayatı düzenlemesi değil; aile, toplum ve ekonomi ekseninde daha geniş bir dönüşümün işareti. Mevcut sistemde kadın çalışanlar için doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli izin bulunuyor. Yeni düzenlemeyle doğum sonrası izin 12 haftaya çıkarılarak toplam analık izni 20 haftaya yükseliyor.”

Kılıç, özel sektördeki babalık izninin de iki katına çıkarılacağını belirtti:

“Özel sektörde babalık izni şu anda 5 günle sınırlı. Yeni düzenlemeyle bu süre 10 güne çıkacak. Böylece hem annenin doğum sonrası iyileşme süreci desteklenecek hem de babanın doğumun ilk günlerinden itibaren aktif bir rol üstlenmesi sağlanacak.”

Eşitlikçi Aile Politikası Hedefi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncülüğünde hazırlanan düzenlemenin temel amacı, eşitlikçi ve paylaşımcı bir aile politikası inşa etmek olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre, izin sürelerindeki artış hem kadınların iş gücüne katılımını korumaya hem de babaların çocuk bakımına daha fazla dahil olmasına katkı sağlayacak.

Sosyal politika uzmanları, bu tür uygulamaların uzun vadede aile bütünlüğünü güçlendireceğini, çocuk gelişiminde olumlu etkiler yaratacağını ve kadınların işten kopma riskini azaltacağını belirtiyor.

“Yeni Düzenleme, Sosyal Dengeyi Güçlendirecek”

Çalışma hayatı uzmanları, düzenlemenin yalnızca kadınlara ek hak tanımadığını, aynı zamanda aile içi sorumluluk paylaşımını teşvik ettiğini ifade ediyor.

Yapılacak yasal değişikliğin, doğum sonrası dönemde kadın istihdamının korunmasına, işten ayrılma oranlarının azalmasına ve çocuk bakımında babaların daha fazla sorumluluk üstlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Henüz yürürlüğe girmeyen düzenlemenin, ilerleyen dönemde Meclis gündemine taşınarak yasal hale getirilmesi planlanıyor.