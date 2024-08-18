Çorum’da arkadaşlarının doğum gününü kutlamaları için Samsun’a getirdiği 19 yaşındaki genç, denizde yüzerken boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Çorum’da ikamet eden 19 yaşındaki Metehan Gümüş’ün geçen hafta olan doğum gününü arkadaşları müsait olmadığı için kutlayamayınca hafta sonu kutlamaya karar verdiler. 4 arkadaş doğum gününü kutlamak için Çorum’dan dün gece Samsun’a geldiler. Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde deniz kenarına çadır kuran gençler geceyi çadırda geçirip, sabah 05.00 sıralarında yüzmek için Karadeniz’e girdiler. Bir süre sonra gençlerden Metehan Gümüş denizde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisine bağlı dalgıçlar, Sahil Güvenlik, Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi. Ekipler denizde arama çalışması yaparken, Metehan Gümüş sahile vurmuş olarak bulundu. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Gümüş yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.