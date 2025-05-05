Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı Doğum Destek Sistemi'ne ilgi büyük. 8 Nisan’da başlayan başvuru sürecinde 343 bini aşkın başvuru alınırken, ödemelerin bu ay içinde hesaplara yatırılması planlanıyor. En fazla talep İstanbul’dan geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Doğum Destek Sistemi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından başlatılan uygulama kapsamında 8 Nisan’dan bu yana toplam 343 bin 698 başvuru alındı. Destek ödemelerinin Mayıs ayı içinde annelerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Sisteme göre, 1 Ocak 2025 sonrası doğan ilk çocuk için 5 bin TL tek seferlik ödeme yapılacak. İkinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL destek verilecek. Yardımlar, çocuk 5 yaşına gelene kadar sürecek.

En fazla başvuru ilk çocuk için yapıldı. Şu ana kadar 140 bin 916 başvuru birinci çocuk için gerçekleşti. İkinci çocuk için 106 bin 546, üçüncü çocuk için 61 bin 866 ve üçten fazla çocuk için 34 bin 370 başvuru alındı. İstanbul, başvuru sayısında başı çekerken, taleplerin e-Devlet üzerinden veya il müdürlükleri aracılığıyla alınmaya devam ettiği belirtildi.

Bakanlık, ödemelerin Mayıs ayı içerisinde hak sahibi annelerin hesaplarına aktarılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.