Doğukan Çep kimdir? Nereli, kaç yaşında? Doğukan Çep'in, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayında cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yakalandığı bildirildi. Doğukan Çep, Türkiye'de yakalandı ve şu anda tutuklu bulunuyor.

Doğukan Çep, 2013 yılında Gülsuyu'nda uyuşturucu karşıtı bir yürüyüş sırasında yaşanan olayda adı geçti. Hasan Ferit Gedik'in ölümüyle sonuçlanan davada, kasten öldürme suçundan hüküm giyen Doğukan Çep, daha sonra çeşitli suçlamalarla da karşı karşıya kaldı ve toplamda 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2015 yılında tahliye edilen ancak 2018'de firari duruma düşen Doğukan Çep, Gürcistan'a kaçtığı ve ardından Türkiye'ye geri döndüğü iddia edildi. Güvenlik güçleri, uzun süredir aranan Çep'i yakalamak için çalışıyordu ve sonunda Türkiye'de yakalandı.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak bugün dört kişi daha tutuklandı. Soruşturma devam ederken, başsavcılık olayla ilgili titizlikle çalıştıklarını ve diğer şüpheliler hakkında da adli işlemlerin devam edeceğini açıkladı.