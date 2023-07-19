Tarihi Askerlik Binasında düzenlenen söyleşilerde İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner, dinin doğru ve güvenilir kaynaklardan öğrenilmesi gerektiğini hatırlatarak bu konuda Kur’an-ı Kerimin mealini okumanın önemini anlattı.

“DOĞRU KAYNAK ÇOK ÖNEMLİ”

Kadınlara dini doğru kaynaktan öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak konuşan Uzuner, “İslam dininin iki temel kaynağı vardır. Bunlar, Allah’ın kitabı ve bu kitabı insanlara tebliğ eden Hz. Peygamber’in sünnetidir. Doğru dinî bilgiyi bu iki kaynaktan öğrenmek mümkündür. Bu iki kaynağın dışında, Allah’ın bazı insanlarla özel iletişimi olduğu, bu kişilerin rüya ve ilhamlarının bilgi değeri olması kabul edilemez. Bu her şeyden önce Rabbimizin dininin tamamlandığına ilişkin beyanına aykırıdır. İlham aldığını iddia eden kişilerin direktiflerini dinde kaynak kabul etmek büyük bir bidat ortaya atmak ve Hz. Peygamber’den sonra yeni bir din kurmaya yeltenmek anlamına gelmektedir. Topluma sahih dinî bilgiyi ulaştırmak amacıyla her kesime yönelik nitelikli eserler yayınlamaktadır. Dün olduğu gibi bugün de bidatlere, sapmaya, yozlaşmaya ve bozulmaya karşı dini doğru ve güvenilir kaynaklardan öğrenmek çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“EBEDÎ SAADETE ERİŞTİRİR”

Kur’an-ı Kerîmin dini öğrenmede en önemli kaynak olduğunu, Türkçe mealini okumak gerektiğini söyleyen Uzuner, “Cenabı Hak imtihan için yarattığı kullarını başıboş bırakmamış onları doğru yola iletsin diye peygamber ve kitaplar göndermiştir. Allah Teâla insanı akılla donatmasına rağmen sırf akılla doğru yolu bulamayacağı için merhametinin bir tezâhürü olarak onlara öğretici bir peygamber ve ilahi mesajı içeren kitap göndermiştir. Son ümmet olan bizlere de doğru yolu bulalım ve dalalete sapmayalım diye hidayet rehberi Kur’an-ı Kerîmi ve Hâtemul Enbiya Hz. Muhammed Mustafa’yı (s.a.v) peygamber olarak göndermiştir. Dolayısıyla bu iki kaynağa tutunmamız bizim ebedî saadete erişmemize vesile olacaktır” dedi.

“İLK KAYNAĞIMIZ KUR’ANI KERÎM”

Söyleşiye katılanların sorularına da bizzat cevap verip akıllarındaki soruları cevaplayan Uzuner, “Bugünümüzü, yarınımızı, dünya ve ahiretimizi inşâ edici kuvvet Allah’ın kitabı ve onu anlaşılır ve yaşanılır kılan Hz. Peygamber efendimizin yoludur, sünnetidir. On dört asırdır dinimizin ana kaynağıdır, dini mubin-i islamı bunlardan öğreniriz ve kıyamete kadar bu iki kaynak dâim olacaktır. Dolayısıyla Kur’anı kerimi anlayıp layıkıyla yaşamak ona sımsıkı sarılmak en başta gelen vazifelerimizdendir. Öncelikle ilk kaynağımız Kur’anı Kerîm” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan