Bozok Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Süleyman Arkaç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şehir merkezinde görülmeye başlanan tilki ve yılanların, doğal yaşam alanlarında yeterli besin bulamaması nedeniyle yerleşim alanlarına yöneldiğini belirtti.

Sokak hayvanlarının yıllardır bir sorun olarak görüldüğünü, ancak kedi ve köpeklerin şehir ekosisteminde önemli bir denge unsuru olduğunu vurgulayan Arkaç, “Kediler fare popülasyonunu dengeleyen, köpekler ise yaban hayvanlarının şehir içine girişini engelleyen doğal kontrol mekanizmalarıydı. Şimdi bu denge kayboldu” dedi.

Hayvanlar Yemek Bulamıyor

Arkaç, tilkilerin gündüz vakti şehir merkezinde görülmesinin doğaları gereği olmadığını, gıda bulamayan hayvanların zorunlu olarak yaşam alanlarını değiştirdiğini ifade etti.

Yozgat’ta bu yıl yılan ihbarlarında belirgin artış yaşandığını dile getiren Arkaç, özellikle kemirgen popülasyonundaki artışın yılanların da şehir çeperine yönelmesine neden olduğunu söyledi.

Kırsal alanlarda yırtıcı kuşlar ve diğer doğal denge unsurlarının azalmasının da bu tabloyu desteklediğini belirten Arkaç, “Fareler çöp alanlarında, kanalizasyon çevrelerinde ve mahalle aralarında gözle görülür şekilde çoğaldı. Bu da yılanlar gibi avcı türlerin daha görünür hale gelmesine neden oluyor” dedi.

“Dengeyi Sağlayacak Olan Yine Biziz”

Veteriner Hekim Arkaç, ekosistemde oluşan boşlukların doğa tarafından farklı türlerle doldurulduğunu vurgulayarak, “Sokak hayvanlarını yok sayarsak, doğa kendi yeni misafirlerini tilkiyi, yılanı, fareyi yollar. Dengeyi sağlayacak olan yine biziz” diye konuştu.

Çözüm önerileri arasında sokak hayvanlarıyla ilgili bilimsel ve etik yaklaşımların benimsenmesini, tarım ilaçlarının kontrollü kullanımını ve şehir planlamalarında yaban hayatı geçiş koridorlarının oluşturulmasını sayan Arkaç, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve yerel yönetimlerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

“Doğa Adaletlidir Ama Sabırlıdır”

“Doğa sessizce mesaj veriyor” diyen Arkaç, sözlerini şöyle tamamladı: “Tilkilerle, yılanlarla, farelerle değil; doğayla inatlaşarak savaşamayız. Yapmamız gereken, doğanın kendi dengesini bulmasına alan tanımak ve bu dengenin parçası olan her canlıya hakkını vermektir. Doğa adaletlidir ama sabırlıdır. Biz bu sabrın sınırlarını zorlamaya başladık.”