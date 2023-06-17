Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan papatyalar doğaya ayrı bir güzellik verdi. Doğaya renk veren papatyalar vatandaşlara da fayda sağlıyor. Papatyanın çay şeklinde tüketilmesi öneriliyor.

Papatya çayı sayesinde vatandaşların daha dingin ve stresten arınmış bir gün geçirilebileceği ve en doğal yardımcı olduğu söyleniyor.

İster kurutulmuş çiçekleriyle ister sallama çay imkânıyla kısa sürede hazırlayabileceğiniz papatya çayının faydaları ise saymakla bitmiyor.

Özellikle yoğun iş temposundan, sınav kaygısından bunalan vatandaşlar için rahatlatıcı, üstelik tamamen bitkisel bir çözüm niteliğinde.

Bahar dönemlerinde kırları ve bahçeleri süsleyen papatyaların çayının, kanserle mücadele konusunda yapılan çalışmalar, günümüzde de devam ediyor.

Bunun yanında papatya çayının faydaları şu kısa başlıkta anlatılabilir: “Bağırsakları çalıştırır. Regl ağrısına iyi gelir. İştah açar. Ağız içi yaralarına iyi gelir. Boğaz enfeksiyonuna iyi gelir. Uyku yapar. Sakinleştirir. Mideyi rahatlatır. Tansiyonu dengeler. Sinüzite iyi gelir.”

FAYDALARI NELER?

Uzmanlar ise papatya çayının faydalarını şu şekilde anlatıyor: “Spazm çözücü, gaz giderici, vücuttaki iltihabı reaksiyonu önleyici, sinüzite iyi gelici etkilerinin yanında, gastrit ve ülserli hastalarda önemli iyileşme ve rahatlama sağlar. Bir faydası bağ ağrılarının giderilmesinde etkili oluşudur. Baş veya bel ağrılarının geçirilmesi için suyu kaynatılarak bu su ile ağrıyan bölge ovulur veya yıkanır. Vücudun tazelenmesi, hücrelerin yenilenmesi ve zinde kalmak için suyu kaynatılarak banyo suyuna ilave edilebilir. Saçların parlaklık kazanması, sağlıklı bir görünüme sahip olması için çayı ile saçlar yıkanabilir. Romatizma ağrılarının da tedavisinde kullanılabilen, sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlayarak kabızlığı önler. Yağı ile ağrılar dindirilebileceği gibi, bu şifalı bitkinin suyu ile egzama ve sedef hastalıkları iyileştirilebilir. Papatya özellikle çayı olarak da tüketilebilmesi sebebiyle vücuda birçok fayda sağlar. Çayı içilmesi sayesinde sindirim sisteminin rahatlaması, kadınların adet (regl) dönemlerindeki ağrılarının giderilmesi sağlanabilir. Ayrıca papatya çayı iştah açar, hemoroid (basur) tedavisinde de kullanılabilir. Bu şifalı bitkinin çayı gargara yapılmak suretiyle kullanılarak boğaz ağrıları ve ağız yaralarının tedavisinde kullanılır. Diş ağrıları için ve uykusuzluğa karşı da çayı faydalıdır. Arpacık tedavisinde 1 çay bardağı kaynak suya, 1 kahve kaşığı ufalanmış çiçeği konur. 15 dakika bekletildikten sonra ince ve temiz bir tülbentten süzülür. Bu suya küçük bir parça pamuk batırılıp göz kapağının üstüne konulur. Pamuk, soğudukça yenisi ile değiştirilir. Göz çapaklanması için ise bu su ile gözler silinir. Bağırsak gazları, hazımsızlık ve idrar söktürücü etkileri için 3 çay kaşığı bitki fincana konur ve üzerine kaynar su dökülür, üzeri kapanarak 5-10 dakika demlenir. Yudum yudum içilmesi önerilir. Bağırsak solucanları için 1 bardak kaynar suya 2 çay kaşığı bu şifalı bitkiden atılır, 10 dakika demlendikten sonra içilir. Bu tedaviye sabah akşam olmak üzere 4-6 hafta devam edilir. Son iki üç haftada çaya aynı miktarda sinameki müshil olarak katılır. Burun tıkanıklığı için 4 su bardağı suya, 2 çorba kaşığı çiçeği konur. Kaynatılır. Buharı derin derin solunur. Gastrit tedavisi için kıyılmış 1 yemek kaşığı çiçek fincana konur üzerine 150 ml kaynar su ilave edilir ağzı kapalı olarak 10 dakika demlenir süzülür. Çayı taze hazırlanarak günde 3-4 defa içilebilir. Sonradan olan kulak sağırlığı için 10 adet bitkiden toplanarak iki çay bardağı zeytinyağına konulur ve 30 gün güneşte bekletilir. Kulak sağırlığının geçirilmesi için 30 gün sonunda zeytinyağı sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez kulağa damlatılır. Romatizma tedavisi için nane ile beraber zeytinyağına koyulur, güneşte bir ay bekletilir. Sonra bu karışımı romatizma ağrısı olan yere yedirerek masaj yapılır. Bitki, kekik, nane, ıhlamurla beraber kaynatılıp içilirse bu içecek de romatizmaya iyi gelir. Bu şekilde çay şeklinde, yağ şeklinde yada taze şekilde çiçekleri kullanılabilen bir bitkidir. Ayrıca kurutularak da kullanılır. Hastalıkları önlemek için ve hastalıklara karşı korunmak için bu şifalı bitkiyi çok çeşitli şekillerde kullanmak mümkündür.”

NASIL DEMLENİR?

Papatya çayının nasıl demlemek gerektiğini merak edenler için uzmanlar şu bilgileri aktardı: “1 su bardağı kaynar su için 2-3 tatlı kaşığı kurutulmuş papatya yeterli olacaktır. Papatyanın üzerine kaynar suyu ekleyip 5 dakika demlenmeye bırakın. Süzdükten sonra içine bal, limon, zencefil vs atabilirsiniz. Günde 1-2 fincan papatya çayı içebilirsiniz. Uyku verdiğinden akşam saatlerinde tüketebilirsiniz.” Melike Aslı Arslan