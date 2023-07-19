Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğünce düzenlenen programla 700 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Yozgat Keklik Üretim Merkezinden Kırıkkale'ye getirilen 700 kınalı keklik, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından doğaya bırakıldı. Yürütülen çalışmayla, ekolojik sistemde önemli yere sahip olan ancak nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kekliklerin popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Süne, kene ve çekirge gibi tarım zararlılarının önüne geçilmesinin yanı sıra biyolojik mücadelede farkındalık sağlayacak kekliklerin salım yapıldığı bölgelerde av koruma memurları tarafından denetimler yapılacak. Kaçak avcılık yapanlara da, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre idari yaptırım kararları uygulanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce düzenlenen keklik salım etkinliğine Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen ve DKMP Şube Müdürü Bahadır Gürleyik katıldı. İHA