Yozgat Valiliği, Türkiye’nin tam ortasında yer alan ve “Yiğitler Şehri” olarak anılan Yozgat’ın, keşfedilmeyi bekleyen tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini beklediğini duyurdu.

Yozgat’ın zengin coğrafyası ve kültürel mirasıyla her mevsim farklı güzellikler sunduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Keşfetmeye hazır mısınız?" çağrısıyla yerli ve yabancı turistler Yozgat’ı ziyaret etmeye davet edildi.

Açıklamada öne çıkan turizm destinasyonları arasında Çamlık Milli Parkı, Akdağmadeni Ormanları, Kazankaya Kanyonu ve tarihi Çapanoğlu Büyük Cami yer aldı.

Ayrıca Sarıkaya’daki Roma Hamamı, Çekerek Lavanta Adası ve rafting parkuru ile termal tesis ve kaplıcalar da doğa ve kültür tutkunlarının ilgisini çeken yerler arasında gösterildi.

Yozgat’ın tarihi konakları, kültürel mekanları ve özgün mimarisiyle de dikkat çektiği vurgulanan açıklamada, kente özgü yöresel lezzetlerin de Yozgat ziyaretini unutulmaz kıldığı ifade edildi.