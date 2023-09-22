Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş’u ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Başkan Aydoğmuş; “Yerel seçimler yaklaşırken 81 il ziyaretleri kapsamında Yozgat’ı ziyarete eden ve Yozgat il ve ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Sedat Söğüt, İYİ Parti İlçe Başkanı Süleyman Gök, CHP ilçe Başkanı Necip Turançiftçi, Deva Partisi İlçe Başkanı Selahattin Çopraşık ile birlikte Akdağmadeni ilçemizde misafir ettik. Güncel siyasi konular, yerel seçim stratejileri ile teşkilat çalışmaları hakkında istişarelerde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı Milletvekilimiz Mesut Doğan’a teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)