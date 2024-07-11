Deprem konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan Doç. Dr. Doğan Kalafat, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Kalafat'ın vefatını yıllarca görev yaptığı Boğaziçi Üniversitesi duyurdu. Peki, Doç Dr. Doğan Kalafat kimdir?

DOĞAN KALAFAT KİMDİR?

Doğan Kalafat, 1959 Van doğumlu Türk deprem bilimci ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde (KRDAE) görev yapan önemli bir uzmandır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, deprem araştırmaları ve afet yönetimi konularında uzmanlaşmıştır.

Kalafat, Türkiye'deki sismik aktiviteleri izleyerek kamuoyunu bilgilendirmekte ve deprem risklerini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Depremlerle ilgili yaptığı çalışmalar ve yayınladığı makalelerle tanınmakta olup, sıkça medya ve akademik çevrelerde görüşlerine başvurulmaktadır.

1984'te Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Sismoloji Laboratuvarı'nda Jeofizikçi olarak görevine başlayan Kalafat, aynı bölümde laboratuvar şefi olarak 2004'e kadar görev yaptı. Ardından Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü olan Doç. Dr. Doğan Kalafat, 2015'e kadar bu görevini sürdürdü. Doç. Dr. Kalafat 2015'te başladığı KRDAE Bölgesel Deprem Tsunami İzleme Merkezi (BDTİM) müdürlüğü görevine Haziran 2024'e kadar devam etti.

AFAD ACI HABERİ DUYURDU

AFAD'tan yapılan açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü, değerli hocamız Doç. Dr. Doğan Kalafat vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve yerbilimleri camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.

KALAFAT’IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Doğan Kalafat için 12 Temmuz 2024 Cuma saat 10.30'da Kandilli Kampüsü'nde yer alan Fatin Gökmen Konferans Salonu’nda tören düzenlenecek. Kalafat’ın cenazesi İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek."