Doğan Hatun, 31 Mart seçimlerinde Demokrasi ve Emek Hareketi (DEM) Partisi'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı olarak öne çıktı. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde doğan Hatun, maden mühendisliği eğitimi aldı ve bu alanda önemli görevlerde bulundu. 2016-2023 yılları arasında Maden Mühendisleri Odası eş başkanlığı görevini yürüttü.

Hatun, Diyarbakır’daki karayolları arazisinde yeşil alanın yapılaşmaya açılmasına yönelik yaptığı basın açıklamaları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca iki yıla kadar hapis cezasıyla yargılandı; ancak davadan beraat etti.

Ayrıca, 2018-2022 yılları arasında TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreterliği görevini üstlendi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif roller aldı. Emek ve Demokrasi Platformu dönem sözcülüğü ve Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu.

6 Şubat 2023 tarihinde Diyarbakır’da meydana gelen depremde, Platformun kriz masası sözcüsü olarak kritik bir rol oynadı. Doğan Hatun, DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı olarak seçimlere katılmaktadır.