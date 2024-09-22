Katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan doğalgazın rekor sürede karaya ulaştırıldığını ve bu başarının uluslararası şirketlerin dikkatini çektiğini belirtti.

Bakan Bayraktar, Karadeniz’deki doğalgaz üretiminin ticari açıdan çok karlı olduğunu vurgulayarak, yabancı şirketlerden ortaklık teklifleri geldiğini söyledi. Türkiye'nin 50 yılda ürettiği doğalgazın bir yılda Karadeniz sahasından çıkarılabileceğine dikkat çeken Bayraktar, "Sakarya sahasına ortak olmak isteyen uluslararası petrol ve doğalgaz şirketleri var," dedi. Aynı zamanda Türkiye’nin bu projeye katma değer getirebilecek stratejik ortaklıkları değerlendirebileceğini belirtti.

Bayraktar, Karadeniz’deki doğalgaz üretiminin yıllık 7,5 milyar metreküpe ulaştığında Türkiye'nin enerji ithalatını doğalgazda yüzde 15 oranında azaltacağını ifade etti. Bu sayede Türkiye’nin enerji ithalat faturasının ciddi şekilde düşeceğini söyledi.

Doğalgaz zamlarına ilişkin soruları da yanıtlayan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz faturalarına yönelik devlet desteklerinin devam edeceğini belirtti. "İmkanlar doğrultusunda bu destekler sürecek," diyen Bayraktar, tüketim esaslı yeni bir model üzerinde çalıştıklarını aktardı. "Enerji fiyatlarını belirlerken enflasyon etkisini göz önünde bulunduruyoruz ve enflasyonla mücadele kapsamında zam yapmamaya gayret ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Yeni enerji keşiflerine de değinen Bayraktar, kara ve deniz sahalarında aramaların devam ettiğini belirtti. Gabar’da günlük 47 bin varil petrol üretildiğini, Karadeniz’de de yeni sondajların yapılacağını ifade etti. Batı Karadeniz'deki Akçabey 1 kuyusunun sondajına Kasım ayında başlanacağını duyuran Bayraktar, bu bölgeden yeni rezervler beklediklerini de ekledi.