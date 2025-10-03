Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gazda tüketim odaklı kademeli faturalandırma sistemine geçileceğini duyurdu. Elektrikte uygulanan 5 bin kWh sınırında da düzenlemeye gidileceğini belirten Bayraktar, destekten çıkan hanelerin sanayi tarifesine yakın rakamlarla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

Enerji Bakanı, doğal gaz faturalarında uygulanacak yeni modeli kamuoyuyla paylaştı. Elektrikte uzun süredir tartışılan kademeli sistemde 5 bin kilovatsaatlik tüketim sınırının değişeceğini bildirdi.

Bayraktar, doğal gaz için de elektriğe benzer şekilde tüketim esaslı bir modelin hayata geçirileceğini ifade etti. Doğal gaz faturalarının kademelere göre değişeceğini vurgulayan Bakan, bu kademelerin hem şehirlere hem de aylara göre farklılık göstereceğini söyledi.

Bayraktar, 2024 yılında 5 bin kilovatsaatlik tüketim sınırını aşan yaklaşık 1.2 milyon abonenin destek kapsamı dışında kaldığını hatırlatarak, “Şimdi ekim ayı bitmeden bu yıl için yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Elektrik ve doğal gazda olası zam beklentilerine de değinen Bayraktar, 2026 yılı için beklenen enflasyon oranlarının dikkate alınacağını ifade etti.

Kademeli Tarife Neyi İfade Ediyor?

2024 itibarıyla yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketenler, devlet desteğinden faydalanamıyor. Yeni düzenleme ile birlikte belirlenen tüketim sınırının üzerine çıkan haneler, sanayi işletmeleriyle neredeyse aynı faturalara tabi tutuluyor.

EPDK verilerine göre bu sınır, günlük 8 kWh tüketim üzerinden hesaplanıyor ve aylık yaklaşık 240 kWh’ye karşılık geliyor.