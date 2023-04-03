Müjdeyi veren Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, vatandaşı sevindirdi.

4 yıldır birçok alanda en iyi hizmeti sunabilmek adına çalıştığını kaydeden Başkan Coşar, bir projeyi daha hayata geçirebilmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi.

Başkan Coşar, ilçeye yatırım, üretim ve istihdam temelinde büyütmeyi amaç edindiğini kaydetti.

Güçlü yatırımlar yapmayı sürdürdüklerini söyleyen Başkan Coşar, “Karakoç Mahallemizde uzun yıllardır çözüm bekleyen ve hemşehrilerimize büyük mağduriyet yaşatan doğalgaz sorununu ortadan kaldırıyor, çözüme kavuşturuyor. Boğazlıyan için her yönüyle yaşamı güçlendiren büyük işler ve asırlık yatırımlar yapıyor, önemli adımlar atıyoruz. Bizlere güvenen, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi