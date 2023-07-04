TOKİ konutları bölgesinden başlayan çalışmalara Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Sürmeli Gaz Yozgat İşletme Müdürü İhsan Salman ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Koçak yaptığı açıklamada; “Yıllardır Aydıncık ilçemizi doğalgaza kavuşturmak için verdiğimiz çaba bugün itibariyle fiilen başladı.Rabbime şükürler olsun.Bu hizmetin İlçemize gelmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay 'a, Dönemin Adaletk Bakanı ve Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ 'a, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül'e, Süleyman Şahan 'a, Ak Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer 'e Sürmeli Gaz'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir