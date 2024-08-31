Dağlık bölgelerden çıkartılan ametist, akik, jasper, kalsedon gibi renkli yarı değerli taşlar, kadınlar tarafından takı ve süs eşyası olarak işlenerek, aile bütçesine önemli katkı sağlıyor.

Yarı değerli taşlar bakımından zengin rezervlere sahip Aydıncık’ta kadınlar, kurdukları atölyede taşları işleyip hem el becerilerini geliştiriyor hem de tasarladıkları ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Aydıncık Halk Eğitim Merkezi’nde (HEM) eğitim aldıktan sonra atölyede renkli taşları büyük bir ustalıkla işleyen kadınlar, ortaya farklı süs ve takı ürünleri çıkarıyor. Kadınlar ürettikleri bileklik, yüzük, kolye ve küpe gibi ürünleri ise kurdukları kooperatif aracılığıyla satışa sunuyor.

Kooperatif Başkanı Türker, ilçede yaşayan kadınların kooperatifte yapmış oldukları çalışmalar ile ekmeğini taştan çıkarttıklarının da altını çizerek, “Kooperatifimizde bulunan kadınlarımız tam olarak ekmeğini taştan çıkarıyor. Küçük bir ilçedeyiz, burada kadınlar hem sosyalleşiyor doğal taş işlemeciliğinde hem sanat öğreniyorlar, kendilerini geliştirerek ekmeğini taştan çıkarıyorlar. İlçemizi, ilimizi tanıtıyoruz, birçok fuarlara, festivallere de katılıyoruz. Buradaki kadınlarla, kızlarla hem ulusal hem de uluslararası fuarlara katılarak yöremizi Yozgat’ı ve ilçemizi tanıtıyoruz, taşlarımızı tanıtıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden taşlarımızı tercih edip bize ulaşan insanlar bu sayede daha fazla oluyor. Aydıncık ilçemize gelip, taşlarımızdan, takılarımızdan almak isteyen insanlar oluyor. Güzel dönüşümleri güzel yanları da var. Bu yüzden kadınlardan sosyalleşiyor ve ekmeğini taştan çıkarıyor diyebiliriz" dedi.

“BİRÇOK YARI DEĞERLİ TAŞ ÇIKIYOR”

İlçede ametist, jasper, kalsedon, akik, opal ve kuvars gibi birçok yarı değerli taşın çıktığını söyleyen Türker, “Biz bunları yöremizde çıkarttıktan sonra atölyemize getirip ayrıştırıyoruz. Atölyemizde taşların uygun yerlerinden takılar haline getiriyoruz. Bu yarı değerli taşları kolyeler, yüzükler, bileklikler birçok takı aksesuarına dönüştürüyoruz. Yöremizde çıkan en kıymetli taşlardan birisi de ametist taşı, mor Yakut olarak bilinir. Yarı değerli taşların içinde en değerlisidir. Şifası en yüksek taşlardandır, yine vücuttaki negatif elektrik yükünü alıp pozitif enerjiye çevirdiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra nazara karşı etkili olduğu bilinmektedir. Birçok şifalı yönleri vardır. Biz de bunları takılara dönüştürüyoruz, insanların hizmetine sunuyoruz. Onlar da şifası ve görselliği bakımından bu ürünleri tercih ediyorlar” ifadelerine yer verdi.

“EN GÜÇLÜ ENERJİYE SAHİPTİR”

Ametist taşı hakkında bilgi veren Türker, “Mor yakut olarak da bilinen ametist taşı, çok güçlü enerjiye sahip. Çok güzel görsele sahip olması nedeniyle de tercih ediliyor. İlçemizle birlikte Yozgat'ın birçok dağlık bölgelerinde varlığı görülen ametist taşının vücuttaki fazla ve atık sayılabilecek lüzumsuz elektriği kendine toplayarak, vücut direncini, gücünü arttırıyor. Vücuttaki veya bulunduğu mekandaki negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirdiği bilinen ametist taşının etrafına yaydığı enerjiden dolayı sürekli taşınması gerekiyor. Çünkü sinir sistemini etkilediğinden dolayı stres ve zihinsel yorgunluğa iyi gelir böylece zinde kalınmaya faydalı olur. Hafıza gücünü harekete geçirir, bu nedenle sınava girecek öğrencilere özellikle tavsiye edilmektedir, uykusuzluğa, uyuşukluğa da iyi gelmektedir” dedi.

“FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR”

Taşın bilinen faydaları hakkında da konuşan Türker, “Hiçbir doğal taşın faydaları tıbbî mânâda kesinlik taşımaz. Kalsedon taşı faydaları konusunu da bu anlayışla ele almak gerekir. Bedensel ve mental olarak çeşitli etkileri bulunduğuna inanılan kalsedon taşının, tene değdirilerek kullanılması önerilir. Öksürüğü hafiflettiğine inanılır. Cilt enfeksiyonlarının iyileştirilmesine yardımcı olduğu ileri sürülmüştür. Kronik hastalıklara şifa olduğu, özellikle Alzheimer ve Demans hastaları için fayda sağladığı şeklinde bir söylenti vardır. Sindirimi düzenlediği rivâyet edilmiştir. 'Metabolizmayı uyarır. Daha aktif çalışmasına destek olur.' tarzı söylentilere rastlanmaktadır. Göz rahatsızlıklarında da faydalı etkilerini gösterdiği ileri sürülmektedir. Kötülüklerden koruduğu rivâyet edilmiştir. Kimileri bu taşın uykusuzluğa iyi geldiğini savunur. İyi dileklerin gerçekleşmesine yardım ettiği, iyimserlik duygusunu güçlendirdiği düşünülür. Anlayışı, hassaslığı, cömertliği artırdığından söz edilmiştir. Hitabet yeteneğini geliştirdiğine inanılmaktadır. Nazara karşı etkili olduğu yönünde bir görüş vardır. Bazıları ise Kalsedon taşı yararları konusunda şunları söylemiştir: Değişikliklere adapte olmaya yardımcıdır. Negatif enerjinin olumsuz etkilerini önler. Duygusal, ruhsal ve zihinsel dengeleyicidir. Kişinin finansal hedeflerine ulaşmasını destekler. İlişkilerde uyum sağlayıcı bir taştır. Bireyi partnerine karşı daha şefkatli ve pozitif olmaya teşvik eder. Çakraları dengeye getirdiğinden söz edilir. Zihni daha keskin ve dayanıklı kıldığı, bunamaya iyi geldiği kabul edilir” şeklinde konuştu.