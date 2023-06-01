Açlık otunun, doğru kullanılırsa birçok hastalığa fayda sağladığını söyleyen Mustafa Yenice, doğru kullanımın nasıl olduğunu ise gazetemize anlattı.

Açlık otunu 1 hafta boyunca demleyerek içtikten sonra en az 1 hafta da ara vermek gerektiğini belirten Yenice, nasıl demlemek gerektiğini de anlattı.

Mustafa Yenice açlık otunun faydalarını ise şu şekilde sıraladı: “Tokluk hissi verir, bağırsakları çalıştırır, metabolizmayı hızlandırır, müshil etkilidir, yağ yakımını hızlandırır, gaz oluşumunu önler, tansiyonu dengeler, mide hastalıklarına iyi gelebilir, kum dökmeyi kolaylaştırır.”

“DOĞRU KULLANILIRSANIZ MEMNUN KALIRSINIZ”

Açlık otu hakkında bilgi veren Yenice, “Açlık otu gibi şifa verici bitki türlerinden yararlanıp fayda görebilmek için doğru bir şekilde kullanılmalı ve nasıl hazırlandığı hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Bu otu kullananlar kuru bir şekilde yememelidir. Çünkü çiğneyerek yediğinizde ağzınızda ekşi bir tat bırakır ve yanma yapar. Bu yüzden yediğiniz yemeklerin tadını kötü bir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca içerisinde bulunan sennosides maddesinden dolayı bağırsaklarınızı da rahatsız edebilir. Fakat doğru bir şekilde kullanım sağlandığında kilo vermenizi kolaylaştıracağı gibi birçok rahatsızlığa da olumlu etkide bulunacaktır. Bitki çayı haline getirilen bu bitki gece yatmadan önce tüketilmelidir. Kaynatılan suyun içerisinde demlenmesi beklenir ve bir fincan içilir. Metabolizmaya etkisinden dolayı hamile ve emziren kadınların kullanmaması gerekir” ifadelerini kullandı.

“DOĞAL İLAÇTIR”

Açlık otunun faydalarını hakkında konuşan Yenice, “Tarihi de çok uzaklara, Mezopotamya’ya kadar uzanır. Osmanlı Dönemi’nde de etkileri duyulan faydalı bir bitkidir. Açlık otu birçok faydası olan özel bir bitkidir. Açlık otu ile zayıflama son derece zahmetsizdir. Öncelikle verdiği tokluk hissi nedeniyle kilo vermenize yardımcı olur. Bağırsakların boşaltımında hızlandırıcı etkisi olan açlık otu vücudunuzdaki toksinlerden kurtulmanızı da sağlar. Dolayısıyla boşaltım sisteminin çalışmasında etkilidir. Metabolizmayı hızlandırır, bu özelliği ile zayıflama sürecini kolaylaştırır. Doğal müshil etkisi ile kabızlık ve şişkinlik yaşadığınız günlerde tercih edebilirsiniz. Yağ yakımını hızlandırdığı gibi yağ oluşumunu da engeller. Gaz çıkartamıyor iseniz açlık otu bunun için birebirdir; gaz oluşumunu da önler. Tansiyonu dengeleyici özelliği ile tansiyon hastalarının da ilacıdır. Mide hastalıklarına karşı etkilidir. Böbrek taşı veya kum dökenler için bu süreci hızlandıran önemli bir doğal ilaçtır” dedi.

“5 DAKİKAYI GEÇMESİN”

Açlık otu nasıl demlenmesi gerektiğini de anlatan, “Açlık otundan bitki çayı yaparak, sağlıklı bir içecek içebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan sadece 1 adet kuru açlık otudur. Elinizdeki bitkiyi 250 mililitre ölçüdeki kaynar suyun içine atın ve demleyin. Demleme süresi 5 dakikayı geçmesin. Daha sonra suyu süzerek için. Dilerseniz aynı miktardaki su ile kaynatıp da içebilirsiniz” şeklinde konuştu.

DİKKATLİ KULLANIN!

Açlık otunu dikkatli kullanmak gerektiğinin de altını çizen Yenice, “Açlık otu, 1 hafta boyunca içildikten sonra, en az 1 hafta içmeye ara verilmelidir. Uzun süreli tüketimi bağırsakların tembelleşmesine ve sürekli ishal olmanıza yol açabilir. Doğal müshil etkisi olduğu için, aşırı tüketimi bağırsakların fazla çalışmasına ve ishale neden olur. Sürekli ishal olmak vücudun su ve tuz dengesini bozar. Bağırsak florasının kalıcı hasar görmesine yol açabilir.” Melike Aslı Arslan