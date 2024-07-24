Yozgat’ta dere kenarları gibi sulak alanlarda kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesi, doğal olarak şifa dağıtıyor. Başta böbrek hastalıklarının tedavisi olmak üzere şeker ve tansiyon hastalarına yönelik olarak etkili olduğu biliniyor.

Yozgat’ın Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde su kenarlarında kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesinin hasadı başladı. Olgunlaşan gilaburu meyveleri toplandıktan sonra, vatandaşlar tarafından salamura olarak saklanıp kış aylarında meyve suyu olarak tüketiliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde, özellikle böbrek hastalıklarının tedavisinde ve böbrek taşının düşürülmesinde kullanılan gilaburu meyvesi, yerel halk için önemli bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Gilaburu meyvesi, özellikle böbrek taşı olan hastalar ile tansiyon ve şeker hastaları arasında oldukça rağbet görmektedir.

Gilaburu meyvesi yılda ortalama 30 ton üretiliyor.

Yozgat’ın Çandır ilçesinde kurulan tesis, gilaburu meyvesi alımını gerçekleştiren tek firma olarak bilinmektedir. İşletme sahibi Mustafa Kır, “Gilaburu meyvesinin birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir, özellikle Erciyes Üniversitesi tarafından böbrek taşı ve kumu ile ilgili sorunlara etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca şeker ve tansiyon hastaları için de faydalıdır” şeklinde konuştu.

Gilaburu meyvesinin kasım ayında hasadına başlandığını belirten Kır, gilaburu suyunun hazırlanma sürecini şu şekilde açıkladı: “Çiftçilerimizden aldığımız gilaburu meyvelerini büyük bidonlara koyup üzerine su dolduruyoruz. Bu süreci 3 ay boyunca karanlık ortamlarda muhafaza ediyoruz. Ardından, ocak ayında ürünü işlemeye başlıyoruz ve mayıs ayında bitiriyoruz.”

Tesiste çalışan Adeviye Kır ise, “Gilaburu meyvesi Çandır ilçemizde doğal olarak yetişir, çalılık ağaçlarda sulak yerlerde bulunur. Hasadı genellikle 10. ve 11. aylarda yapılır. Gilaburu meyvesi ilk olarak iyice yıkanır ve salamura yapılır, ardından 3 ay bekletilir ve meyve suyu gibi tüketilir. Özellikle tansiyon, şeker ve böbrek hastaları için son derece faydalıdır” şeklinde konuştu.

Gilaburu üreticisi Şahin Şahin de, “Gilaburu oldukça şifalı bir bitkidir, özellikle böbrek kumu ve taşı olan hastalar için büyük fayda sağlar. Bu bitki sonbahar aylarında toplanır, bidonlara konularak salamura yapılır ve bir kış boyunca kapalı bir ortamda bekletildikten sonra suyu sıkılarak meyve suyu haline getirilir” dedi.