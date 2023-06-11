SORGED yönetim kurulu Başkanı Halil Uğuz, Akdağmadeni Ormanlarının temiz havasında ve muhteşem görsel manzarası eşliğinde gençlerle birlikte doğa yürüyüşü yapılacağını ifade etti.

Başkan Uğuz yaptığı açıklamada; “Bozkırın ortasında yer alan yeşil ile mavinin buluştuğu Akdağmadeni ormanları, eşsiz doğal güzellikleri ile kendisine hayran bırakıyor. Yozgat'ın en geniş orman alanına sahip Akdağmadeni ilçesinde yer alan yemyeşil doğası ve temiz havası ile sarıçam, ardıç, palamut gibi ağaç türlerini bünyesinde barındıran Akdağmadeni ormanları, içerisinde gizlediği göl, şelale ve görkemli vadiler ile kendisine hayran bırakıyor. Doğa yürüyüşünün ardından onlarca tarihi binaları ve değerleri bulunan Akdağmadeni'nde kültürel gezi düzenlenecek” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan