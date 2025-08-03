Bu sertifika, parkurun sunduğu yüksek kalitedeki altyapı, güvenlik standartları, çevresel duyarlılık ve sporcu deneyimiyle global rafting camiasında hak ettiği yeri aldığını ortaya koyuyor.

Çekerek ilçesinde 2022 yılında hayata geçirilen ve yapay olarak inşa edilen rafting parkuru, bölgenin doğa turizmi ve sportif faaliyetler bakımından gelişmesine önemli katkılar sunuyor. Proje, dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yoğun destekleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ile Çekerek Belediyesi’nin güçlü iş birliğiyle gerçekleşti. Böylece hem bölgesel kalkınma hem de sporun yaygınlaşması hedeflendi.

Parkur, su sporları tutkunlarına yıl boyunca heyecan ve güvenlik içinde rafting yapma imkanı sağlarken, çevresindeki doğal güzelliklerle de benzersiz bir doğa deneyimi sunuyor. Yerel halk ve turistler, Çekerek’in sunduğu doğal peyzaj içinde adrenalin dolu anlar yaşamanın keyfini çıkarıyor.

Rafting, hızlı akan nehirlerde özel botlarla ekip halinde yapılan ve yüksek fiziksel performans, koordinasyon gerektiren ekstrem bir su sporu olarak biliniyor. İngilizce “sal” anlamına gelen “raft” kelimesinden türeyen rafting, özellikle gençler ve doğa sporları meraklıları tarafından tercih ediliyor. Türkiye’de son yıllarda doğa sporlarına olan ilginin artmasıyla birlikte rafting, turizm ve sporun kesiştiği önemli bir alan haline geldi.

Rafting parkurlarının zorluk dereceleri 1’den 6’ya kadar değişiyor. 1. derece parkurlar çocuklar ve başlangıç seviyesindeki sporcular için uygunken, 6. derece parkurlar uzman sporcuların dahi zorluk yaşadığı, tehlike seviyesinin yüksek olduğu rotalar olarak tanımlanıyor. Çekerek Rafting Parkuru, amatörler ve deneyimli sporcular için çeşitli zorluk seçenekleri sunarak geniş bir kitleye hitap ediyor.

Rafting sporunun doğası gereği yüksek risk içerdiği bilinirken, Çekerek Rafting Parkuru’nda güvenlik en üst seviyede tutuluyor. Sporcular, mutlaka deneyimli rehberler eşliğinde aktivitelere katılıyor. Kullanılan ekipmanlar – can yeleği, kask, neopren elbise ve patik gibi – uluslararası standartlara uygun ve yüksek kalitede temin ediliyor.

Rafting botları, darbelere dayanıklı özel malzemelerden üretiliyor ve 4 ila 12 kişilik kapasiteye sahip. Her kürek, ergonomik tasarımı ve dayanıklılığı ile sporcuların performansını artırıyor. Bu detaylı ekipman kullanımı, parkurun Mükemmeliyet Merkezi sertifikasını almasında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Çekerek Rafting Parkuru’nun tasarımında çevresel duyarlılık ön planda tutuldu. Parkur alanındaki ekosisteme zarar vermeden, doğal yaşam alanları korunarak inşaat ve işletme süreçleri yürütülüyor. Bu yaklaşım, bölgenin doğal zenginliklerinin korunmasına ve sürdürülebilir turizmin gelişmesine katkı sağlıyor.

Ayrıca, parkurun faaliyete geçmesiyle Çekerek ve çevresi, doğa turizmi ve spor turizmi açısından yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Yerel ekonomiye olumlu yansımalar sağlanırken, gençlerin spor aktivitelerine yönlendirilmesi ve bölgesel istihdamın artırılması gibi sosyal faydalar da sağlanıyor.

Rafting Nedir?

Rafting, yüksek debili nehirlerde rafting botlarıyla yapılır ve zorlu nehir engellerine karşı takım ruhuyla mücadeleyi gerektirir. Sporun temel amacı, devrilmeden veya alabora olmadan parkuru tamamlamaktır. Bu ekstrem su sporunun popülaritesi, doğa sporlarına olan genel ilginin artmasıyla hızla yükseliyor.

Nehirlerin debisi, hız ve zorluk seviyesi, rafting deneyiminin kalitesini belirliyor. Hidroelektrik barajlarındaki su serbest bırakma zamanları da rafting için uygun anlar yaratıyor, bu da sportif faaliyetlerin planlanmasında dikkate alınıyor.

Rafting Zorluk Seviyeleri

1. Derece: En kolay seviye, çocuklar ve başlangıç seviyesindekiler için uygun. Yüzme bilmek zorunlu değil.

2. Derece: Daha hareketli, hafif kayalık ve az riskli.

3. Derece: Orta seviyede zorluk ve uzunluk artışı.

4. Derece: Deneyimli sporculara uygun, zorlu rapidler içerir.

5. Derece: Profesyonel sporculara özel, yüksek risk ve karmaşık engeller.

6. Derece: En zorlu, uzmanlık gerektiren, çok yüksek tehlike içeren parkurlar.

Rafting ekipmanları, sporun hem güvenliğini hem de performansını doğrudan etkiler. Kaliteli botlar, dayanıklı kürekler, zor durumlarda yaşam kurtaran can yelekleri ve kafayı koruyan kasklar zorunludur. Ayrıca, neopren elbise ve patikler suyun soğukluğuna karşı koruma sağlar. Bu malzemeler, parkurda güvenli bir deneyim için olmazsa olmazlar arasında yer alır.

Yozgat Valiliği yetkilileri, Çekerek Rafting Parkuru’nun ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak Türkiye’nin doğa sporları alanındaki başarısını artırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, bu parkurun bölge gençliği için sporun yaygınlaşması ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Böylece Yozgat, doğa sporları ve adrenalin tutkunları için Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor.