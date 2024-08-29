Prof. Dr. Nejat Altıntaş’ın kim olduğu ve hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. PekiProf. Dr. Nejat Altıntaş kimdir? Prof. Dr. Nejat Altıntaş’ın uzmanlık alanları neler? İşte detaylar…

DOÇ. DR. NEJAT ALTINTAŞ KİMDİR?

Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Nejat Altıntaş, tıp eğitiminin ardından Süreyyapaşa Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanlığı yaptı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de görev alan Altıntaş, Samsun’daki 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de öğretim üyeliği yapmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde USMLE sınavlarının tüm aşamalarını başarıyla geçen Altıntaş, İngilizce TOEFL sınavını da geçmiş ve Harvard Tıp Fakültesi Uyku Kliniği’nde araştırma asistanı olarak görev yapmıştır. Burada, American Thoracic Society başkanı Prof. Dr. Atul Malhotra’nın ekibinde bulunmuştur. Daha sonra Pittsburgh Üniversitesi Uyku Kliniği’nde Post-doktora araştırma programını tamamlayan Altıntaş, American Academy of Sleep Medicine Başkanı Prof. Dr. Patrick Strollo'nun rehberliğinde eğitim almıştır.

2015 yılında Hollanda'da Avrupa Göğüs Hastalıkları Board sınavını geçerek "European Diploma in Respiratory Medicine" diplomasını kazanan Altıntaş, Türkiye'ye döndükten sonra Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevine başlamıştır. 2016 yılında Türk Göğüs Hastalıkları Board sınavını başarıyla geçtikten sonra, 2017’de doçentlik sınavını da geçerek Göğüs Hastalıkları Doçenti unvanını almıştır.

Halen Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan Doç. Dr. Nejat Altıntaş, Journal of Turkish Sleep Medicine dergisinin editör yardımcılığı görevini yürütmekte ve Torakd Derneği Uyku Çalışma Grubu'nun sekreterliğini üstlenmektedir.