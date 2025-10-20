Akademik ve siyasi kariyeri ile dikkat çeken isimlerden olan ve özellikle Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevi ve Uluslararası Deniz Ticaret Hukuku alanındaki uzmanlığıyla öne çıkan Gözügüzelli'nin hayatı merak konusu oldu.

Emete Gözügüzelli Kimdir?

Emete Gözügüzelli, akademik alanda önemli çalışmalar yürüten bir hukukçu ve akademisyendir. Çalışmaları özellikle hukuk, uluslararası ilişkiler ve deniz hukuku alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde 1978 yılında dünyaya gelen Gözügüzelli 2025 itibariyle 47 yaşındadır.

Emete Gözügüzelli’in Akademik Kariyeri

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Yüksek Onur Diploması ile mezun olmuştur.

Doktora derecesini, Uluslararası Deniz Ticaret Hukuku alanında Girne Amerikan Üniversitesi'nde (GAÜ) yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilgiler ve Deniz Ticaret Hukuku Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır.

Emete Gözügüzelli’in Görevleri

Şu anda (bilgilerin paylaşıldığı metne göre) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi Hukuk Fakültesi Dekan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Kısa bir süre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Uluslararası Parlamenterler Birliği Başkanlık Danışmanı olarak Dışişleri Bakanlığı'nda geniş kapsamlı raportörlük ve idari görevlerde bulunmuştur.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Enerji Danışmanı olarak görev yapmıştır.

İsveç Parlamentosu himayesinde Dışişleri Enstitüsü tarafından düzenlenen "Doğu Akdeniz'in Güvenliği" konulu eğitime katılmış ve Kıbrıs Parlamentosu üyelerine brifing vermiştir.

Yurt dışında ve Türk dünyasında kendi alanıyla ilgili birçok konferansta konuşmacı olarak yer almaktadır.

İngilizce bilmektedir.

Emete Gözügüzelli’in Eserleri

Akademik çalışmalarının yanı sıra birçok dergi ve gazetede makaleleri yayımlanmıştır.

Tarih, Tarihi Olaylar ve Kişisel kategorilerinde eserler kaleme almıştır.

"Vurun Kahpe Kıbrıs" adlı bir kitabı bulunmaktadır (Togan Yayınları tarafından yayımlanmıştır).

Doç. Dr. Emete Gözügüzelli Kaç Yaşında?

Emete Gözügüzelli, 1978 yılında doğmuştur. Buna göre, günümüz tarihi (Ekim 2025) itibarıyla tahmini olarak 47 yaşındadır. (Not: Metinde "Emete Gözügüzelli 47 yaşında" şeklinde doğrudan bilgi verilmiştir.)

Emete Gözügüzelli Evli Mi? Eşi Kim?

Metin içinde doğrudan "evli" olduğu belirtilmemekle birlikte, bir çocuğu olduğu bilgisi mevcuttur. Bu bilgi, evli olduğu veya daha önce evlilik yaptığı sonucunu düşündürmektedir.

Ancak, eşi veya eski eşinin kim olduğuna dair herhangi bir bilgi mevcut değildir. Özel hayatı hakkında bu konuda detaylı bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştır.