Doç. Dr. Ahmet Kavlak, akademik kariyerine Samsun'da başlamış ve çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yapmış bir felsefe doktorudur.

İlk eğitimini Samsun'da tamamladıktan sonra elektronik bölümünden mezun olan Kavlak, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğrenimine devam etmiştir.

Öğretmenlik deneyiminden sonra Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır.

Lisansüstü eğitimlerini sırasıyla Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nde tamamlayan Kavlak, şu anda Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Doç. Dr. Ahmet Kavlak'ın akademik çalışmaları dil felsefesi, bilgi felsefesi, bilim felsefesi, din felsefesi ve mantık alanlarında odaklanmaktadır. Bu alanlarda yayımlanmış makaleleri ve sunumları bulunmaktadır.

Ayrıca öğretmenlere hitabet ve ikna sanatı ile ilgili seminerler veren Kavlak, din dersi öğretmenlerine yönelik ateizm ve deizmin tartışmalarını ele alan bilgilendirme seminerleri düzenlemektedir. İnternet üzerinden de ateizm ve mantıksal çıkmazları ele alan programlar yapmaktadır, özellikle İslam'ın mantıksal ve bilimsel temelleri ile ateizmin mantıksal zorlukları üzerinde çalışmaktadır.