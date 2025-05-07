Elektronik müzik çalışmalarıyla adını duyuran DJ Uğur Körpe, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımları ve Sıla Doğu ile olan bağlantısıyla merak ediliyor. Körpe’nin yaşı ve memleketine dair net bilgiler bulunmazken, kariyeri yükselişini sürdürüyor.

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Sosyal medyada son dönemde sıkça adı geçen isimlerden biri olan Uğur Körpe, DJ ve müzik prodüktörü kimliğiyle tanınıyor. Türkiye’de elektronik müzik alanında yaptığı çalışmalarla öne çıkan Körpe, sahne aldığı festivaller ve organizasyonlarla müzikseverlerin ilgisini çekiyor.

Uğur Körpe’nin aynı zamanda sosyal medya platformlarında paylaştığı lüks yaşam tarzı da dikkat çekiyor. Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra iş dünyasında da faaliyet gösterdiği ileri sürülen Körpe hakkında kamuoyunda sınırlı bilgi bulunuyor. Memleketi ve yaşı gibi kişisel bilgileri henüz netlik kazanmazken, ismi Dilan Polat’ın kardeşi olan Sıla Doğu ile anılıyor.