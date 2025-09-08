Bolu’da iki gün önce nişanlanan 30 yaşındaki DJ Elif Özcan'ın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini derin bir hüzne boğdu.

Alınan bilgilere göre, Bolu’da yaşayan Elif Özcan, geçtiğimiz Cumartesi günü sevdikleriyle birlikte nişan töreni düzenleyerek mutluluğunu paylaştı.

Ailesi ve yakın dostlarının katıldığı tören, Özcan için hayatının en özel günlerinden biriydi. Fakat bu mutluluk kısa sürdü.

Törenin üzerinden sadece iki gün geçmesinin ardından Özcan aniden rahatsızlandı. Yapılan ilk müdahalelere rağmen genç kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını yitirdi. Genç yaşta gelen ani ölüm haberi, ailesi ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Özcan’ın cenazesi, salı günü Çaydurt Alıçören Köyü’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verilecek.