Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

"Yalı Çapkını" dizisinin sevilen oyuncuları Beril Pozam ile Ersin Arıcı, gerçek hayatta mutluluğu buldu. Dizide Suna ve Abidin karakterlerini canlandıran ve ekranda kavuşamayan aşıklar olarak tanınan ikili, sette başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü ve evlilik kararı aldı.

DÜĞÜN TARİHİ VE MEKANI BELLİ OLDU

Beril Pozam ve Ersin Arıcı, 19 Ağustos'ta Dalyan Club'ta dünyaevine gireceklerini açıkladı. Ancak, dizinin yeni sezon çekimleri nedeniyle balayı planlarını ertelemek zorunda kaldılar.