Günlük yaşamda fark etmeden yapılan bazı hareketler, oturuş biçimi ve rutin alışkanlıklar, zamanla diz eklemlerinde istenmeyen baskılara yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle modern şehir hayatında sıkça karşılaşılan durumların sağ diz üzerinde yük oluşturduğunu belirtiyor.

Çoğu kişi ağrının sebebini farklı etkenlerde ararken, asıl etkenin tekrar eden küçük alışkanlıklar olabileceğini gözden kaçırabiliyor.

Uzmanlar, otomatik vitesli araç kullananlarda sağ diz ağrısının yaygın olduğunu ifade ediyor. Trafikte uzun süre geçiren sürücülerde, diz eklemi sürekli aynı açıyla sabitleniyor ve bazı kaslar sürekli geriliyor. Bu durum, zamanla kronikleşen diz ağrılarına yol açabiliyor.