Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, diyetisyenler ile sohbet ederek yapmış oldukları çalışmalar ve işleyiş hakkında bilgiler aldı.

Konu ile alakalı açıklamada bulunan Başhekim Kozan, “Bizler toplumumuzun sağlığı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sağlıkta en önemli noktalardan biride düzenli ve dengeli beslenmedir. Sizler nezdinde, hayatımızı daha sağlıklı yaşamaya teşvik eden, yapmış oldukları katkılarla hayatımızı güzelleştiren tüm diyetisyenlerin günü kutlu olsun, iyi ki varsınız” şeklinde konuştu. Haber Merkezi