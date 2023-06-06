Başkan Delibaşı, Tüm insanlığın en önemli temel sorunlarından birisi de sağlıklı beslenememe olduğu ve buna bağlı olarak ortaya çıkan çok çeşitli sağlık sıkıntılarıyla boğuşulduğu bir çağda olduğunu ifade etti.

Delibaşı yaptığı açıklamada; “Sağlıksız beslenmenin önüne geçilmesinde de en etkin olarak hizmetine ihtiyaç duyulan meslek mensupları da diyetisyen arkadaşlarımızdır. Bugün AB ülkelerinde 100 Bin kişiye 16-25 diyetisyen düşerken Ne yazık ki ülkemizde 100 Bin Kişiye 5 diyetisyen düşmektedir.

Koruyucu ve önleyici sağlığın temel aktörlerinden biri olan sağlıklı beslenme dikkate alındığında diyetisyenlerimizin kamuda daha fazla istihdam edilerek mevcut görev yapanların hem iş yükleri azaltılmalı hem de topluma tamamına kaliteli bir hizmet vermenin yolu açılmalıdır. Ayrıca diyetisyen arkadaşlarımız talepleri dikkate alınarak mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalıdır. Çalışma ortamları gereksinimler doğrultusunda yeniden dizayn edilmelidir ve kamu hastanelerinde diyetisyenlere gereken önem mutlaka verilmelidir. Çünkü diyetisyenlerin verdiği hizmet toplumun sağlıklı olması ve bireylerin hastalanmaması adına yapılması gerekenlerde ciddi bir önem taşımaktadır. Bu önem dikkate alınarak diyetisyenlerle ilgili düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Türk Sağlık-Sen olarak ülkemizin dört bir tarafında hiç bir fedakârlıktan kaçınmayarak çeşitli sorunlar içinde mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışan diyetisyenlerin mağduriyetleri giderilmesini, özlük ve sosyal haklarının geliştirilmesinin takipçisi olacağımızı belirtiyor ve bu temennilerle “Diyetisyenler Gününüzü' bir kez daha en içten dileklerimizle kutluyor, çalışma hayatında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir