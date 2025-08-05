Diyarbekirspor’da yönetim değişikliği yaşandı. İş insanı İlhan Akbaş, kulüp başkanlığı görevine getirildi. Yeni başkanın, kulübün sportif hedeflerine ulaşması adına projeler geliştirmesi bekleniyor.

İlhan Akbaş Kimdir?

Kulübün kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, 1991 yılında Siirt'te doğan İlhan Akbaş, İstanbul'da faaliyet gösteren bir iş insanı olarak tanınıyor. Diyarbekirspor Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla Akbaş, resmen kulüp başkanı oldu.

Yeni başkanın, kulübün sportif hedeflerine ulaşması ve başarı grafiğinin yükseltilmesi için önemli projelere imza atması bekleniyor. Yönetim kurulu açıklamasında, “Yeni kulüp başkanımız İlhan Akbaş’a görevinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İlhan Akbaş Kaç Yaşında?

İlhan Akbaş 2025 yılı itibariyle 34 yaşındadır.